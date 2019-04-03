محاكمة سائق وربة منزل لشروعهم في قتل سيدة وسرقتها بروض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة سائق توكتوك وربة منزل، لشروعهم في قتل أخرى لسرقتها بروض الفرج.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محسن مبروك، وعضوية المستشارين محمد عبدالمالك وأحمد أبو عمرة وجمال الرحماني، وأمانة سر محمد عطية وحمدي محمد.

جاء في تحقيقات النيابة قيام المتهمين "جابر.ك.م " 22 عام سائق توكتوك، "كريمة.ح.ح " 19 عامًا، ربة منزل؛ لأنهم في يوليه 2018 شرعوا في قتل المجني عليها "عليه محمد حسن" بأن قاموا بالتجول ليلًا للعبث في الأرض مستبيحين أرواح المواطنين لسرقة ممتلكاتهم الخاصة؛ فقاموا بالاستقرار على سرقة المجني عليها، إلا أنها حاولت الاستغاثة والتصدي لهما لمنعهما، ولكثرتهم عليها قامت المتهمة الثانية بتكميم فمها بوضع مناديل مخدرة فضعفت وخارت قواها، ولكنها لم تكتفي بذلك وقامت بضربها عدة ضربات على رأسها مستخدمة أداة "فاظة" فقامت بالاستعانة بالمتهم الأول لاستكمال مخططهم، فانهال عليها بالضرب بأن قام بضربها عدة ضربات على رأسها بواسطة "شومة" كادت أن تزهق روحها.

وجاء في أقوال "عليه محمد حسن" 67 عام، ربة منزل، أنه حال تواجدها بمحل سكنها أبصرت المتهمين يطرق أحدهما الباب، وما أن تقابلت معهما حتى تفاجئت بالمتهمة الثانية تضع على فمها مناديل مخدرة، ولم تكتفي بذلك بل قامت بتسديد عدة ضربات على رأسها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها للتمكن من سرقة مشغولاتها الذهبية.