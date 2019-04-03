اليوم.. مؤتمر لدمج الطلاب ذوي القدرات في التعليم الرقمي بجامعة 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تعقد جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بالتعاون مع جامعة جرينتش البريطانية، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا موسومًا بـ"إدماج الطلاب من الجنسيات المختلفة والطلاب ذوي القدرات الخاصة في العملية التعليمية بالعصر الرقمي"، في تمام التاسعة صباحا بمقر الجامعة بمدينة 6 أكتوبر.

يهدف المؤتمر إلى دعم ثقافة البحث العلمي داخل جامعتنا بالتعاون مع شريكنا البريطاني، وتنمية المهارات البحثية لأعضاء هيئة التدريس وطلابنا، وتبادل الأفكار البحثية الحديثة الخاصة بدمج الطلاب في العملية التعليمية خاصة الطلاب ذوي القدرات الخاصة والجنسيات المختلفة عن طريق وسائل التعليم الحديثة واستخدام التكنولوجيا. ويشارك في المؤتمر أعضاء هيئة التدريس من شريكنا البريطاني وهي جامعة جرينتش في انجلترا.

ويشارك في المؤتمر من جامعة جرينتش البريطانية سبعة باحثين ومحكمين لمشاركة أبحاثهم وخبراتهم العملية معنا وكذلك التجارب الناجحة في هذا المجال بالجامعتين، ويعد هذا المؤتمر السنوي الثالث الذي تعقده الجامعة في مجال التعليم العالي.

وكان المؤتمر الأول في عام 2017 عن "إستخدام الطرق الحديثة في التعليم والتعلم والتقييم"، ويليه مؤتمرنا الثاني عام 2018 عن "دور التكنولوجيا في التعليم العالي".