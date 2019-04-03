اليوم.. "محلية النواب" تناقش 18 طلب إحاطة بحضور محافظ الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 3 اجتماعات اليوم الأربعاء، بحضور محافظ الدقهلية، لمناقشة 18 طلب إحاطة متعلقة بمشاكل وقضايا مختلفة في المحافظة ومراكزها وقراها.

وتناقش اللجنة في الاجتماع الأول طلبات إحاطة بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المواطنين من عمل المطبات الصناعية العشوائية والتعدى على الطرق العامة التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى أو التابعة للمحليات أو ملك وزارة الرى أو حتى الطرق بين الأراضى الزراعية، وبشأن عدم توافر عدد كاف من دورات المياه العامة داخل المدن والقرى وعلى الطرق العامة.

بالإضافة إلى مشكلة تعرض طريق المنصورة ـ السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، لسرقة أسلاك ولمبات الإنارة من الأعمدة أكثر من مرة، مما إلى الظلام الشديد، فضلا عن وجود نحو 800 عامود على الجانبين بلا أسلاك أو لمبات إنارة، مما يعد إهدارا للمال العام.