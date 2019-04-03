اليوم.. الحكومة تناقش مشروع قانون العلاوات وزيادة الأجور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
يرأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة عدد من الملفات المختلفة.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مشروع قانون العلاوات وزيادة الأجور تمهيدا لإقراره من المجلس، ثم إحالته إلى مجلس النواب، تمهيداً لبدء التطبيق اعتباراً من يوليو 2019.
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