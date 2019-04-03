أخبار مصر | محمود التهامي يحيي الليلة الختامة لمولد السيدة زينب بحضور آلاف المواطنين (صور)

أحيا الشيخ محمود التهامي، عميد الإنشاد الديني، منذ قليل، الليلة الختامية لمولد السيدة زينب في محافظة القاهرة، وسط حضور الآلاف من أبناء ومريدي الطرق الصوفية، وتعزيزات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن.

واختتم الآلاف من المصريين وأتباع الطرق الصوفية احتفالاتهم بمولد أم العواجز السيدة زينب رضي الله عنها، بعد احتفالات استمرت لمدة أسبوع شهدت توفدًا كبيرًا في الليلة الختامية.

وحضر المواطنون من كافة محافظات مصر ليستمعوا للإنشاد الديني، حيث التفوا حول مسرح نقيب المنشدين محمود التهامي، الذي أصر على إحياء الليلة الختامية بجوار مسجد السيدة زينب .

وتستمر وصلة التهامي حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث صعد الشيخ التهامي على المسرح الملاصق لمسجد السيدة زينب.

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وكانت وزارة الأوقاف أصدرت تعليماتها بضرورة الحفاظ على المسجد ومنع الاختلاط داخله، وكذلك منع الأكل والحفاظ على نظافته، وذلك بتكثيف حملات التفتيش من ديوان عام الوزارة، للتأكد من تنفيذ تعليماتها.

وتزين مسجد السيدة زينب بالأنوار فيما انتشر بائعو حلوى المولد بميدان السيدة زينب، كما تزين ضريح السيدة وسط انتشار حلقات الذكر داخل المسجد.

وعرف عن السيدة زينب رضي الله عنها أنها أكثر نساء آل البيت صبرا وقوة، فهي ابنة الإمام على بن أبى طالب، وأمها السيدة فاطمة الزهراء، وجدها رسول الله، وجدتها خديجة بنت خويلد، وأخويها الحسن والحسين.