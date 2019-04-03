شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفئات العمرية المطلوبة من خريجى الطب للالتحاق بكلية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترطت أكاديمية الشرطة فى الطلاب المتقدمين للالتحاق بها من خريجى الطب البشرى، ألا يزيد سن الطالب عن 28 سنة للحاصلين على البكالوريوس، و30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير و35 سنة للحاصلين على درجة الدكتواره.

وفتحت أكاديمية الشرطة أبوابها لتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين من خريجي الطب البشري، بداية من أول أبريل وحتى 15 من نفس الشهر.