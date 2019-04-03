انطلاق مهرجان تبادل الثقافات بالقرية الفرعونية 11 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت القرية الفرعونية، استضافة مهرجان تبادل الثقافات الذي يشارك فيه عدد من السفارات الأجنبية والعربية بمصر، وذلك يوم 11 أبريل، بهدف عرض عادات وحضارات الدول ما بين الماضي والحاضر وسط أجواء فرعونية في نموذج لمعبد الكرنك.

وقالت إنجي الفرماوي، مسئول العلاقات العامة بالقرية، إن مشاركة عدد من السفارات في المهرجان تأتي لعرض أزيائهم وأشهر أكلاتهم وعروضهم الفنية، موضحة أن الدول المشاركة هم: الصين، اليابان، الهند، كوريا، باكستان، كازاخستان ونيبال والمجر وكوت دي فوار، وبيرو وماليزيا وسريلانكا وبوليفيا وتونس وفلسطين والصومال وليبيا واليمن.

وأوضحت الفرماوي، في بيان اليوم، أن القرية الفرعونية، تقدم جوائز لأفضل عرض "فني ـ أزياء ـ أكلات" تم تقديمها من قبل السفارات المشاركة.

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