7 معايير جديدة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - عايدة رضوان:
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وضع مجموعة من المحددات الخاصة بالمرحلة الثالثة لاستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم.
ويستعرض الخليج 365 المعايير الجديدة لاستبعاد غير المستحقين في الفيديوجرافيك التالي:
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