أخبار مصر | الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد السيدة زينب في القاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد السيدة زينب في القاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت عدسة "الخليج 365" لحظة توافد الآلاف من المواطنين على مسجد السيدة زينب في محافظة القاهرة، لإحياء الليلة الختامية لمولدها، وسط تعزيزات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن.

واختتم الصوفية مولد السيدة زينب رضي الله عنها اليوم الثلاثاء الأخير من شهر رجب لعام 1440 هجريا، وبدء توافد مريدي الطرق الصوفية ونصب خدماتهم لتقديم المأكل والمشرب لزوار المولد.

وتزين مسجد السيدة زينب بالأنوار فيما انتشر بائعو حلوى المولد بميدان السيدة زينب، كما تزين ضريح السيدة وسط انتشار حلقات الذكر داخل المسجد.

عرف عن السيدة زينب رضي الله عنها أنها أكثر نساء آل البيت صبرا وقوة، فهي ابنة الإمام على بن أبى طالب، وأمها السيدة فاطمة الزهراء، وجدها رسول الله، وجدتها خديجة بنت خويلد، وأخويها الحسن والحسين.