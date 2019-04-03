شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة العربية للتصنيع: الجامعات المصرية مصانع للعقول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الجامعات المصرية كانت وستظل مصانع للعقول التي يبنى على أساسها تقدم المجتمعات، لافتا إلى أن شعار المؤتمر يتماشى مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للاستثمار في العقل المصرى من خلال الإبداع والانطلاق إلى آفاق المستقبل.

Advertisements

وأضاف «التراس»، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر العلمى الثامن لجامعة عين شمس بعنوان «الإبداع والابتكار والصناعة»، أنه بلا إبداع لا شىء يُسوق أو يُباع، وأنه لا قيمة للابتكار، دون وجود تطبيقات عملية، مضيفا أن الهيئة وضعت استراتيجية تحمل حرف «التاء»، تتمثل في تبنى الأفكار الجديدة والتطوير لمنتجاتنا، وتنمية الكفاءات البشرية، وتصنيع كل ما تحتاجه السوق المصرية والعربية والأفريقية، وتصدير المنتجات المصرية القادرة على المنافسة عالميا. كما أوضح أن الاهتمام بتوطين العلوم والتكنولوجيا بما يحقق الاكتفاء الذاتى يجعل من أمتنا أمة مستقلة تملك قرارها وإرادتها، موضحا أن التصنيع المبتكر يوفر موارد ويفتح فرصا للعمل والتصدير.

وأكد «التراس» أننا نعيش مرحلة الانطلاق على كل المستويات في مرحلة يقودها رئيس وطنى يثق في قدرات بلده وشعبه وملتزم بالجدية في أقواله وأفعاله، لافتا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع، بما تملكه من مقومات وإمكانات، عقدت مؤخرا شراكات جدية مع كبرى الشركات الدولية في كافة مجالات التصنيع ذات المكانة العالمية. وقد شهدت فعاليات المؤتمر تكريم الفريق عبدالمنعم التراس، حيث أعرب عن فخره واعتزازه بتواجده داخل القلعة العلمية «جامعة عين شمس»، وسعادته بعقد مؤتمر للإبتكار والصناعة بتلك الجامعة العريقة والتى تتقدم كل عام في قوائم التصنيف العالمى بين العديد من المؤسسات العالمية المتخصصة.

وعلى هامش معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع بالمؤتمر، دعا الفريق «التراس» المشاركين إلى زيارة مصانع الهيئة، وإتاحة الفرصة للباحثين للتطبيق العملى والتدريب، متمنيا نجاح المؤتمر والخروج بإبداعات وابتكارات تدفع بمصر للأمام في كافة الصناعات.