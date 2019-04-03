شكرا لقرائتكم خبر عن أئمة 20 دولة في دورة تدريبية بأكاديمية الأزهر العالمية لتأهيل الأئمة والوعّاظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ أحدث برامجها التدريبية، والذى يشمل أئمة من 20 دولة، بهدف صقل مهاراتهم وإكسابهم الخبراتِ والأساليب العَصريةَ التي ترفع مستواهم العلمى وتساعدهم على مواجهة القضايا الفكرية والفقهية والعَقَديّة.

وقال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأكاديمية، إن هذه الدورة تضمُّ أئمة من: الصين ونيجيريا وكوسوفا والهند والفلبين وداغستان والصومال والعراق وغيرهم، لافتًا إلى أن برنامج ومحاضرات الدورة تراعى القضايا والاهتمامات الخاصة بدول المتدربين، لضمان الربط بين المعارف النظرية والمسائل المثارة على أرض الواقع، وهو ما يتمُّ تعزيزه من خلال الحوار الدائم بين المتدربين والمحاضرين، بما يسهم في ترسيخ المنهج الأزهرى في أذهانهم، ويساعدهم على الإسهام في تحقيق الاستقرار والتعايش المجتمعى ومواجهة الفكر المتطرف وتفنيد شبهاته.

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وأوضح «فؤاد» أن برنامج الدورة لا يقتصر على المحاضرات العلمية، بل يشمل كذلك أنشطة وفعاليات ثقافية وسياحية، حيث تم تنظيم رحلة للمشاركين في الدورة إلى منطقة الأهرام بالجيزة، لتعريفهم بأحد أهم المعالم السياحية في مصر والعالم، كما أن تلك الرحلة تمثل درسًا عمليًا لترسيخ مفهوم التعارف والاحترام المتبادل بين مختلف الثقافات والحضارات، ودعوة للتفكير في المغزى الحقيقى من بقاء الآثار، وهو الاتعاظ والاعتبار والحثُّ على السير والنظر، واعتبار الحضارات القديمة ثقافات تعكس وعى السابقين، وأنها الدليل المحسوس على سنن الله المطَّردة في خلقه؛ لذا فإنه لا يجوز مطلقًا العبث بها أو التعدى عليها.

من جانبهم، أعرب الأئمة والوعاظ عن تقديرهم للأزهر الشريف، وما يقوم به من دور مهم في نشر تعاليم الإسلام الصحيحة، وفقًا لمنهج وسطى معتدل، مؤكدين أنَّهم سيعودون إلى بلادهم ناقلين ما تعرفوا عليه من آثار مصر وحضارتها، ليكونوا سفراء للأزهر ورسالته العالمية.

يأتى إنشاء أكاديمية الأزهر للتدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ في إطار حرص الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على تجديد الخطاب الدينى، وبناء عقول قادرة على التعامل مع فقه الواقع واستيعاب إشكاليّاته