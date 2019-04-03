شكرا لقرائتكم خبر عن 36.4 % زيادة في إيرادات مصر من السياحة خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ارتفعت إيرادات مصر من السياحة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 36.4% مقارنة بنفس الفترة العام المالي الماضي.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي، أن متحصلات مصر من السفر بلغت نحو 6.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 4.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الماضي.
وارتفع الفائض من ميزان السفر إلى نحو 5.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام مقابل 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.
وبحسب بيانات للمجلس العالمي للسياحة والسفر أظهرها الشهر الماضي فإن السياحة في مصر شهدت طفرة وانتعاشة هائلة خلال العام الماضي.
وقدر المجلس قيمة ما صرفه السياح في مصر خلال العام الماضي 12.2 مليار دولار، متوقعا أن يصل عدد السياح القادمين لمصر خلال العام الجاري 11.7 مليون سائح.
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