شكرا لقرائتكم خبر عن «تشريعية النواب»: التعديلات تحديات دستورية لأعداء الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة التشريعية شكلت لجنة مصغرة من اللجنة التشريعية لصياغة الآراء الواردة نتيجة الحوار المجتمعي الذي دار خلال الأسبوعين الماضيين للتعديلات الدستورية، مشيرا إلى أنه سيجري الانتهاء من هذه الصياغة الخميس المقبل.

وأوضح «الجمل» في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، أن البرلمان استمع لكل فقهاء القانون والدستور، وممثلي النقابات المهنية والجمعيات الأهلية وكافة طوائف المجتمع المدني والهيئات القضائية، لافتًا إلى أنه لا توجد أي قرارات مسبقة أو معلبة.

وذكر وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن هذه التعديلات الدستورية ليست تعديلات فقط، لكنها تحديات دستورية لأعداء الوطن.