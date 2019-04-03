شكرا لقرائتكم خبر عن «تشريعية النواب»: التعديلات تحديات دستورية لأعداء الوطن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة التشريعية شكلت لجنة مصغرة من اللجنة التشريعية لصياغة الآراء الواردة نتيجة الحوار المجتمعي الذي دار خلال الأسبوعين الماضيين للتعديلات الدستورية، مشيرا إلى أنه سيجري الانتهاء من هذه الصياغة الخميس المقبل.
وأوضح «الجمل» في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، أن البرلمان استمع لكل فقهاء القانون والدستور، وممثلي النقابات المهنية والجمعيات الأهلية وكافة طوائف المجتمع المدني والهيئات القضائية، لافتًا إلى أنه لا توجد أي قرارات مسبقة أو معلبة.
وذكر وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن هذه التعديلات الدستورية ليست تعديلات فقط، لكنها تحديات دستورية لأعداء الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر «تشريعية النواب»: التعديلات تحديات دستورية لأعداء الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.