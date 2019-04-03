شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسي: مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي حلم تحقق لسيدات مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وإجراء مسح للسيدات فوق سن الـ 40، بمثابة حلم يتحقق لسيدات مصر.

وأضافت «مرسي»، خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc» على فضائية «dmc»، الثلاثاء، أن كثيرًا من الرجال يتركوا زوجاتهم في هذا المرض ويمشوا إما يتركزوا المنزل أو يتطلقوا أو يرفضوا التكفل بعلاجها، والمرأة المصرية تفضّل تأجيل علاجها لكي تفي باحتياجات أولادها.

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وأوضحت رئيس القومي للمرأة أن عدد السيدات أكثر من 40 عاما في مصر نحو 11 مليون سيدة، وهذا هو المستهدف من مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، منوهة إلى أن وزيرة الصحة أكدت أن سرطان الثدي هو ثاني سبب لوفيات السيدات.

وذكرت أنه لأول مرة تصل نسبة تمثيل المرأة المصرية في البرلمان لـ 15%، معتبرة أن المرأة الموجودة بالبرلمان كتلة متميزة.

وأضافت «مرسي» أن هناك دعمًا كبيرًا للمرأة من أعضاء مجلس النواب النساء، وبعض نواب البرلمان الرجال، مشيرة إلى أن هناك كثيرا من الرجال يحذون حذو الرئيس السيسي، ويسيرون على نهجه في الاهتمام بالمرأة، معتبرة أن العصر الحالي هو العصر الذهبي للمرأة.

وتابعت أن المراة المصرية هي صمام أمان الأسرة، وتوعية المرأة المصرية بجميع القضايا والخدمات التي تقدمها الحكومة أمن قومي.