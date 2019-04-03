شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك» يحذر سائقي التاكسي من التلاعب في العداد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الضبطية القضائية تسمح لرجال الجهاز بالتفتيش على تاريخ إنتاج السلع، ومواصفاتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

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وأضاف «عبدالمعطي» خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الثلاثاء: «تم ضبط طن دهانات منتهية الصلاحية منذ سنوات في الفيوم».

وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك، سائقي التاكسي، من التلاعب في العداد، قائلا: «هناك إجراءات رادعة للتلاعب، وفي أي وقت ممكن تلاقي اللي راكب معاك تابع لجهاز حماية المستهلك»، مشيرًا إلى أنه تم ضبط 25 تاكسي مخالفًا أمس.