شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك عطية: فترة الحيض أذى للرجال لا النساء.. ولا مانع من ممارسة المرأة العمل خلالها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن فترة «الحيض» لدى المرأة هي أذى للرجال وليس للنساء، مؤكدًا أنه لا مانع من ممارسة المرأة عملها في تلك الفترة.

وانتقد «عطية» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، الثلاثاء، من يدعون إلى إعطاء السيدات إجازة خلال فترة «الحيض»، أو الدورة الشهرية، مؤكدًا أن المرأة في الإسلام شأنها الستر، متعجبًا ممن يحاولون كشف هذا الستر.

وأعلنت بعض الشركات الهندية في مارس 2018، عن تغيير في سياساتها، يعطي للمرأة الحق في الحصول على إجازة حيض مدفوعة الأجر في أول يوم من أيام الدورة الشهرية، بهدف «كسر التابوهات المتعلقة بآلام الدورة الشهرية»، وفي عام 2016 قالت دراسة أمريكية إن بعض تشنجات الحيض يمكن أن تساوي في حدتها النوبات القلبية.