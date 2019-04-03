شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "خريجى الأزهر" تعقد ندوة للطلاب الوافدين لتحصينهم ضد الافكار المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، اليوم ،فعاليات سلسلة ندوات "الإرهاب الفكري فى مرمى سهام الأزهر" يحاضر بها الدكتور ابراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر سابقا وعضو مجمع البحوث الإسلامية والمستشار العلمى للمنظمة، لعدد 150 طالب وافد من الدارسين بالأزهر الشريف بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الأزهر - بجوار كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر- مدينة نصر .
وقال أسامة يس نائب رئيس مجلس ادارة المنظمة أن هذه الندوات تأتي في إطار خطة المنظمة لتحصين الطلاب الوافدين ضد الأفكار الهدامة والمتطرفة عبر ندوات نقاشية يتم فيها طرح العديد من التساؤلات، والمقولات التي تعمل بعض قوى العنف والتعصب والتطرف على إشاعتها ولصقها بالدين الإسلامي الحنيف من أجل تبرير إرهابها وشرعنة أفعالها التي تريد من ورائها إشاعة أجواء الاضطراب والفوضى وتهديد السلم الاجتماعي في المجتمعات التي توجد فيها.
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