شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات.. التموين: قبول تظلمات المستبعدين من الدعم لتدقيق بيانات الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة الصحة: وزيرة الصحة: فحص 8.7 مليون طالب بمبادرة الكشف عن "الأنيميا والسمنة والتقزم" وزارة التموين: التموين: قبول تظلمات المستبعدين من دعم البطاقات لتدقيق بيانات الكهرباء وزارة التضامن الاجتماعى: غادة والى: إنشاء صندوق لحماية ذوى الإعاقة وتمويله من رسوم الطوابع والخدمات وزارة الأوقاف: صور.. وزير الأوقاف: الجماعات المتطرفة كاذبون وآكلون للسحت وليسوا عبادًا لله وزارة التربية والتعليم: Advertisements التعليم تنشر نسخة من امتحان الفلسفة الإلكترونى لأولى ثانوى على موقعها الرسمى وزارة النقل: تعرف على ما ستتعرض له حال فقدانك تذكرتك خلال رحلتك بالقطار وزارة الزراعة: "الزراعة" ارتفاع صادرت مصر من البطاطس إلى 306 آلاف طن للخارج وزارة التعليم العالى: فيديو.. وزير التعليم العالى: مصر تستثمر 4% من ناتجها المحلى فى التعليم وزارة القوى العاملة: القوى العاملة: تحصيل 234 ألف جنيه مستحقات 5 عمال بالسعودية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دواوين الوزارات.. التموين: قبول تظلمات المستبعدين من الدعم لتدقيق بيانات الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.