انت الان تتابع قرار عاجل من محافظ الفيوم في واقعة التحرش بتلاميذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
صورة أرشيفية
قرر اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، إحالة مدرس ومدير مدرسة المقراني الابتدائية التابعة لإدارة يوسف الصديق التعليمية، للتحقيق، وإيقافهما عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بشأن اتهام بعض أولياء الأمور لهما بالتحرش بأبنائهم. كان عدد من أولياء أمور تلاميذ مدرسة المقراني الابتدائية حرروا محضرا بقسم شرطة يوسف الصديق قُيد برقم 482 لسنة 2019 ضد كلٍ من مدير المدرسة وأحد المعلمين، يتهمونهما فيه بالتحرش بأبنائهم. وكلف محافظ الفيوم، محمد عبد الله مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بسرعة تشكيل لجنة لدراسة المشكلة والعرض بتقرير عاجل.
وأمر المحافظ بتشكيل لجنة من التعليم الابتدائي، والمتابعة والتوجيه المالي والإداري بالمديرية، بالتوجه إلى المدرسة الابتدائية، إذ تبين قيام أولياء الأمور باصطحاب أبنائهم صباحًا ومغادرة المدرسة، وتحرير محضر بقسم الشرطة.وتواصلت اللجنة، مع أولياء أمور التلاميذ، وعقد اجتماع داخل المدرسة، بحضور عمدة القرية،
وأمر المحافظ بتشكيل لجنة من التعليم الابتدائي، والمتابعة والتوجيه المالي والإداري بالمديرية، بالتوجه إلى المدرسة الابتدائية، إذ تبين قيام أولياء الأمور باصطحاب أبنائهم صباحًا ومغادرة المدرسة، وتحرير محضر بقسم الشرطة.
وتواصلت اللجنة، مع أولياء أمور التلاميذ، وعقد اجتماع داخل المدرسة، بحضور عمدة القرية، ورئيس المباحث، وتم إبلاغ أولياء الأمور باستبعاد المدرس ومدير المدرسة، وإحالتهما للتحقيق بديوان الإدارة.
وألقت الجهات الأمنية القبض عليهما بتهمة التحرش، كما تم عقد اجتماع آخر مع العاملين بالمدرسة، لمحو الآثار السلبية لهذه الواقعة والتعامل مع التلاميذ بإيجابية والتركيز على الأنشطة داخل المدرسة.
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