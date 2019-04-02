شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة تكرّم مبدعات مصر في «ملتقى الكاتبات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلّفت الدكتورة إيناس عبدالدايم، المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصرى بإقامة ملتقى الكاتبات الذي يكرم رموز الإبداع النسائى في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية اللاتي أسهمن في إثراء الحركة الثقافية والفكرية على الساحتين العربية والدولية بشكل دورى والانتقال به إلى مختلف محافظات مصر .

جاء ذلك في الاحتفال الأول للملتقى الذي حضره نخبة من المثقفين والإعلاميين حيث أعلنت عبدالدايم خلاله فخرها بإبداعات المرأة المصرية في مختلف المجالات وانتمائها إلى المنظومة الثقافية وحتى وصولها إلى قمتها، مؤكدة أن محافظات مصر أثمرت نماذج مشرفة في الفنون والآداب والإعلام والعلوم الاجتماعية وغيرها مشيرة أنهن يمثلن جزء هام من عظمة ورقى الحضارة المصرية على مر العصور وتوجهت بالشكر لكل من ساهم في إتمام إقامة الاحتفال.

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من جانبه أكد الدكتور سعيد المصري أن وزير الثقافة وجهت بإقامة ملتقى الكاتبات وتم هذا بالتعاون مع لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة بوجود هذا العدد من المبدعات بين جدران صرح ثقافى كبير يضم قامات نسائية مصرية حققن إنجازات كبيرة في شتى المجالات.

وأوضح الكاتب يوسف القعيد أن تكريم المبدعات يعد احتفال بمصر باعتبار المراة كلمة السر في الحضارة المصرية ونوه إلى أن الحدث يعد أحد إشراقات المجلس الأعلى للثقافة مشيداً بتنفيذ الاحتفال.

وفي كلمة الكاتبة هالة البدري ممثلة عضوات لجان المجلس، قالت إن الاحتفال يعد بداية لخطة طموحة تهدف للتعريف بإنجازات المبدعات المصريات.

وكان الحفل قد بدأ بفيلم تسجيلى تناول مشوار المكرمات بعده سلمت وزير الثقافة الدروع والميداليات التذكارية لكل من الكاتبة والروائية إحسان كمال، الكاتبة الصحفية الكبيرة إقبال بركة، الناقدة الدكتورة أمينة رشيد، الكاتبة الصحفية الكبيرة أمينة شفيق، الكاتبة والأديبة زينب صادق، الدكتورة سامية الساعاتي أستاذة علم الاجتماع، الروائية والكاتبة الصحفية الكبيرة سكينة فؤاد، الدكتورة علياء شكري أستاذة علم الاجتماع، أستاذة الإعلام الكاتبة الدكتورة عواطف عبدالرحمن، الكاتبة الصحفية الكبيرة فريدة النقاش، الروائية الدكتورة فوزية أسعد، الكاتبة المسرحية فوزية مهران، الكاتبة الكبيرة وفية خيري، المؤرخة الكبيرة الدكتورة نللي حنا، الدكتورة هدى وصفي أستاذة الأدب والمسرح، الاديبة الدكتورة نوال السعداوى.