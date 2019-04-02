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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم الاحتفال الذي اقامته مديرية الاوقاف بمناسبة ذكرى ليلة الاسراء والمعراج نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد ناصر بحي شرق مدينة أسيوط.

حضر الاحتفال اللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد والمهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام محافظة أسيوط واللواء زكريا صالح نائب مدير أمن أسيوط واللواء ناصر السمان مدير فرع المخابرات الحربية بأسيوط والشيخ عاصم محمود قبيصى وكيل وزارة الاوقاف والدكتور خلف على عمار مدير منطقة الوعظ بأسيوط ورئيس لجنة الفتوى والدكتور عبدالناصر قناوى وكيل المنطقة الازهرية بأسيوط ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.

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وهنأ محافظ أسيوط القيادة السياسية والشعب المصرى عامة وشعب أسيوط بصفة خاصة بهذه المناسبة العطرة والتى نستلهم منها حب الوطن والالتفاف حول القائد وتوحيد الصف لاستكمال مسيرة التنمية .

وبدأت فعاليات الاحتفالية بالاستماع إلى آيات من القران الكريم للشيخ جمعة سليم عبدالله إمام بمديرية الاوقاف ثم كلمة مديرية الأوقاف والتي القاها الدكتور عاصم محمود قبيصى وكيل وزارة الاوقاف والتي تحدث فيها عن احداث ليلة الاسراء والمعراج والدروس المستفادة من معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الاسراء والمعراج واصفا اياها بانها ليلة ادخل الله فيها السرور على نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم مطالبا الجميع بالالتفاف صفًا واحدًا خلف القائد والزعيم عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بوطننا الغالي مصر موجهاً جميع الائمة ورجال الدين الاسلامى بنشر وسطية وسماحة الدين الاسلامي والاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم داعيا المولى عزل وجل ان يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كل سوء .

واختتم الحفل بالتواشيح الدينية والابتهالات للشيخ صلاح ذكى ثم صافح المحافظ ومرافقوه المشاركون في الاحتفال مقدمًا لهم التهنئة بهذه المناسبة.

أوقاف أسيوط تحيي احتفالية الإسراء والمعراج بمسجد ناصر بحضور المحافظ