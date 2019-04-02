شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك»: إلزام التجار بإعلان سعر السلع.. والفاتورة حق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون الجديد يلزم التاجر أو مقدم الخدمة بوضع كافة تفاصيل السلعة عليها، بما في ذلك السعر.

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وأضاف عبدالمعطي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، اليوم، قائلا: «الرئيس مهموم بمنظومة ضبط الأسواق، واللائحة التنفيذية جاءت لتضع نصوص القانون الجديد محل التطبيق، والهدف تحقيق مصلحة المواطن وضبط السوق»، متابعا: «اللائحة أكدت على ضرورة إعلام المستهلك بكل تفاصيل السلعة، بما في ذلك عيوبها وطريقة استخدامها، والمخالف من التجار يتعرض لعقوبة».

وذكر رئيس جهاز حماية المستهلك أن اللائحة الجديدة لقانون حماية المستهلك ألزمت التاجر بإعلان سعر السلعة باللغة العربية، متابعا: «ده حق الناس، وأي حد يرصد مخالفة يبلغ بها.. والتاجر أو مقدم الخدمة ملزم بإعطاء فاتورة شاملة للمستهلك بدون أي مقابل مادي»، متابعا: «الفاتورة ضرورية حتى لو هتشتري سلعة بجنيه، حماية للمستهلك قبل وبعد الشراء».

وأشار عبدالمعطي إلى أن بعض المحلات تقدم عروض خصومات وهميّة لجذب المستهلك، متابعا: «معارض السيارات أيضا ملزمة بوضع تفاصيل كل سيارة بداية من السعر والمواصفات».