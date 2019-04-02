شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك»: لن نصمت على جشع التجار واحتكارهم للسلع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الدولة اتخذت إجراءات لضبط الأسواق، بمشاركة وزارتي التموين والداخلية.

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وأضاف «عبدالمعطي»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، اليوم، قائلا: «سعيد برد فعل الناس على سيارات الضبطية القضائية»، متابعا: «بعض الناقمين على الدولة يحاولون تصدير انطباع سلبي للناس.. لكن لا ننظر للخلف».

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الدولة اتخذت إجراءات لضبط الأسواق، متابعا: «لن نصمت على أي مخالفة في تسعير التجار للسلع، والقانون ضد التاجر المخالف الجشع الذي حتكر السلعة وليس ضد التاجر الأمين».

وأوضح أن الجهاز به عدد من فرق العمل لضبط الأسواق في مناطق مختلفة مثل روض الفرج وحلوان والمعادي، متابعا: «تم ضبط الكثير من السلع المقلدة والمغشوشة، وسيتصدى القانون لكل تلك المخالفات»، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية قبل نزول سيارات الضبطية القضائية لأي منطقة.