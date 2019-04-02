شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: مشاركة المصابين بالتوحد في الحياة العامة ضرورة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أضاءت وزارة التضامن الاجتماعي مبنى ديوان عام الوزارة بشارع المراغي في العجوزة باللون الأزرق، تضامناً مع مرضى التوحد واحتفاء بهم في يومهم العالمى والذى يوافق الثانى من إبريل من كل عام.
واحتفلت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، وقد صرحت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن الوعي بالتوحد على مستوى العالم قد ازداد في السنوات الأخيرة وأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم الأشخاص الذين يعانون من مرض التوحد والمنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأمم المتحدة.
وذكرت وزيرة التضامن أن مشاركة الأشخاص المصابين بالتوحد تعتبر أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت «والى» أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمرضى التوحد، حيث قامت بضمهم ضمن الفئات المستفيدة من برنامج الدعم النقدي كرامة، وأكدت على استمرار تقديم الدعم لهذه القضية التي بدأت بالتوعية والتقبل والدمج.
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