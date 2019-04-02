شكرا لقرائتكم خبر عن «الأقصر للسينما» يعرض الأفلام الفائزة في دورته الثامنة بنادي السينما الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعرض نادي السينما الإفريقية الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبدالوهاب، وبالتعاون مع هيئة قصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض، الأفلام الفائزة بالدورة الثامنة والتي أقيمت في الفترة من 15 إلى 21 مارس 2019 .

ويعرض السبت 6 أبريل في تمام السابعة مساءاً بسينما الهناجر الفيلم الروائي الطويل الفائز بالجائزة الكبرى لأحسن فيلم روائي طويل «دفن كوجو» للمخرج صمويل بازاول من غانا، وتدور أحداثه حول إيسي، التي تستعيد ذكريات طفولتها والعلاقة المضطربة بين أبيها «كوجو» وعمها كوابينا. بعد اختفاء كوجو في رحلة تعدين غير قانونية مع كوابينا، تبدأ إيسي مغامرة سحرية لإنقاذ والدها، ويذكر ان الفيلم كان فيلم افتتاح الدورة الثامنة أيضاً.

كما يعرض أيضاً الفيلم الروائي القصير الفائز بالجائزة الكبرى لأحسن فيلم روائي قصير «الأراضي» للمخرج عز الدين قصري من الجزائر وتدور احداث الفيلم حول «ابراهيم» حيث يعمل ميكانيكي وهو جزائري ولد في فرنسا، ويحلم إبراهيم بالذهاب للولايات المتحدة وإحضار ابنه يان إلى هناك، ولكن يفضل «يان» أن يذهب إلى الجزائر مسقط رأسه وفي النهاية تقودهم الأحداث إلى رحلة من نوع آخر.

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ويعقب الأفلام ندوة يديرها الناقد السينمائي فاروق عبدالخالق.

كما يعرض بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية وقصر ثقافة الأقصر الفيلم التسجيلي الطويل قمر جديد للمخرجة فيليبا نديسي – هيرمان من كينيا وتدور أحداث الفيلم حول رحلة إلى جزيرة «لامو»، تتلخص في التغيرات التي طرأت على بيئة مجتمع «لامو»، حيث تحول من بلدة مغمورة إلى مدينة ذات ميناء ضخم .

كما يعرض الفيلم الروائي القصير «كعبة حلوى» للمخرج عبدالحميد بوشناق من تونس وتدور أحداث الفيلم حول «مهدي» شاب خريج، يبدأ حياته المهنية بالعمل كحاجب. يملؤه الأمل والتفاؤل، بدعم من والدته التي تحبه وتفخر به، يذهب إلى يومه الأول بالعمل، ولكن لم تسر الأمور كمان كان مُخططًا لها. يضايقه رئيسه في العمل، ويتجاهله زملائه ويُساء معاملته من قِبل كل موظفي الشركة الذين اعتبروه الشخص الذي يجلب الأخبار السيئة. تدريجيًا، يفقد «مهدي» بساطته وصفائه حتى يأت اليوم الذي ينهار فيه كل شئ .

نادي السينما الإفريقية أحد أنشطة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تحت شعار مهرجان على مدار العام، تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم من وزارات السياحة والشباب والخارجية ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلي المصري والشريك الإعلامي dmc وبالتعاون مع محافظة الأقصر .