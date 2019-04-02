شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تحتفل بـ«اليوم العالمي للتوحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت محافظة الأقصر مساء الثلاثاء، بالذكرى الـ 12 لليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد 2019 التي تقام هذا العام تحت شعار «التقنيات المساعدة، والمشاركة الفعالة».

ويهدف الاحتفال هذا العام إلى التركيز على الاستفادة من استخدام التقنيات المساعدة للأشخاص المصابين بمرض التوحد، بوصف تلك التقنيات أدوات تساعد في إزالة الحواجز التي تحول دون مشاركاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الكاملة في المجتمع، وفي تعزيز المساواة والإنصاف والشمول.

Advertisements

وأوضح محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم أنه تم مساء اليوم إضاءة معبدالأقصر باللون الأزرق للمشاركة في اليوم العالمى للتوعية بمرض طيف التوحد ،وفقا لتعليمات مجلس الوزراء وفى اطار واجبنا نحو مرضى التوحد للتوعية بماهية هذا المرض وسبل تحسين حياة الأطفال والبالغين الذين يعانون من هذا المرض وسبل التعامل الصحيحة معهم .

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حددت في ديسمبر2007 بموجب قرارها رقم 139/62، يوم 2 أبريل بوصفه اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد لتسليط الضوء على الحاجة إلى تحسين حياة الأطفال والبالغين الذين يعانون من هذا المرض، بما يكفل لهم التنعم بحياة كريمة على أكمل وجه، وبدأ الاحتفال به عالمياً لأول مرة في عام 2008.

ويعتبر مرض التوحد من الأمراض المتعارف عليها حديثاً في العالم، وتشير بعض الدراسات إلى أن نسبة المصابين بالتوحد في العالم أكثر من نسبة مصابي مرض السرطان نفسه.