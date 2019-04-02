شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، عقب صلاة المغرب، مساء اليوم الثلاثاء في الاحتفالية الدينية التي نظمتها مديرية أوقاف الأقصر، بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج وذلك بمسجد السيد يوسف في منطقة الكرنك.

وشهد حضور فعاليات الاحتفالية كل من نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، وسكرتير عام محافظة الأقصر اللواء هشام أحمد شادى، ووكيل وزارة الأوقاف بالأقصر الشيخ سيد عبدالدايم، وعدد من علماء الأزهر الشريف والأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، بالإضافة إلى عدد من أهالي الأقصر.

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وشملت الاحتفالية تلاوة آيات من القرآن الكريم وتقديم مجموعة من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية والأحاديث والخطب القصيرة لعلماء الأزهر الشريف والأوقاف عن تلك الذكرى العطرة والدروس المستفادة منها والأخلاق الكريمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأكد وكيل مديرية الأوقاف بالأقصر، في كلمته، أنه يجب استلهام الدروس والعبر من ذكرى معجزة ليلة الإسراء والمعراج، وأن تكون السواعد للبناء والتشييد وأن لا تكون للهدم والإرهاب والبعد عن تعاليم دين الإسلام، مؤكدا أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل رحمة للعالمين، مستشهدا برحمة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الطائف الذين آذوه وأدموا قدميه بالحجارة، فلم يطلب من الله أن ينتقم منهم وإنما دعا لهم بأن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.

ومن جانبه توجه محافظ الأقصر بالتهنئة لأهالي الأقصر بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الشعب المصري بالخير والبركات، وأن ينعم على مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرخاء والأمن والاستقرار.