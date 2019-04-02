شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تحسنا في الأحوال الجوية حتى بداية الأسبوع المقبل على الأقل.
وأوضح «عبد العال»، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار» مساء الثلاثاء، أنه سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وحذر من الشبورة المائية في الصباح، مطالبًا بتوخي أقصى درجات الحذر واتباع تعليمات المرور، خاصة سائقي الحافلات المدرسية.
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