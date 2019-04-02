شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تواجه «الأخبار الكاذبة» بتدريب طلاب الإعلام بالتعاون مع «جوجل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار مواجهة «الأخبار الكاذبة» أجرت كلية الآداب بجامعة حلوان برئاسة الدكتورة سهير عبدالسلام، تدريبا لطلاب قسم الإعلام بالكلية، وذلك بالتعاون مع شبكة الصحفيين الدوليين وشركة جوجل العالمية.

وشمل التدريب الذي أشرفت عليه الدكتورة نائلة عمارة، رئيس قسم الإعلام بالكلية، وحضره طلاب الفرقة الأولى، معرفة كيفية استخدام أدوات جوجل تريند وجوجل إيرث وأدوات التحقق من صحة المعلومات والصور وذلك لمواجهة الأخبار الكاذبة الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التدرب على معرفة وكشف الحقيقة.

وجرى خلال التدريب الذي قام به المدربان محمد حلمي وحنان سليمان استخدام نماذج عملية على آليات الكشف عن الأخبار الكاذبة وتقديم الحقيقة للجمهور، كما تمت الإجابة على استفسارات الطلاب بشأن موضوعات التدريب.