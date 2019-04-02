شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك»: الدولة تتخذ مسلكًا قويًا نحو تحقيق مصلحة المواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك: «صدق اليوم رئيس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك لتضع المحاور والآليات لتنفيذ القانون على أرض الواقع».

وأضاف «عبدالمعطي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن الدولة تتخذ مسلكا قويا نحو تحقيق مصلحة المواطن، وأن كل الجهات المعنية بحقوق المستهلك شاركت في وضع اللائحة التنفيذية بما يصب في مصلحة المواطن، ومحاسبة التاجر المخالف.

وذكر أن تطبيق القانون واللائحة التنفيذية يمنح الحماية اللازمة للمواطن، ويضبط المنظومة الاستهلاكية، وأن عقوبة المخالفين تصل إلى الحبس والغرامة.