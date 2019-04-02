سامح شكرى يلتقى وزير خارجية إريتريا ومستشار الرئيس الإريترى غدًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة غداً الأربعاء مع عثمان صالح وزير خارجية إريتريا، ويمانى جبر آب المستشار السياسى لرئيس إريتريا، وذلك بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو.

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