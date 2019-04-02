شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "التضامن" تضىء مبناها باللون الأزرق احتفالاً باليوم العالمى للتوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاءت وزارة التضامن الاجتماعى مساء اليوم مبنى ديوان عام الوزارة بشارع المراغى فى العجوزة باللون الأزرق، تضامناً مع مرضى التوحد واحتفاءً بهم فى يومهم العالمى والذى يوافق الثانى من إبريل من كل عام.

يأتى ذلك فى إطار الاحتفالية التى تنظمها الوزارة بالتعاون مع الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد، وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات اليوم أن الوعى بالتوحد على مستوى العالم قد ازداد فى السنوات الأخيرة وأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بمن فيهم الأشخاص الذين يعانون من مرض التوحد والمنصوص عليها فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة للأمم المتحدة، هى ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فى عام 2015 حيث أعاد المجتمع الدولى التأكيد على التزامه القوى بالتنمية الشاملة للجميع وتعهد بعدم ترك أى شخص وراءه فى هذا السياق، وأن مشاركة الأشخاص المصابين بالتوحد تعتبر أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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أكدت والى أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمرضى التوحد، حيث قامت بضمهم ضمن الفئات المستفيدة من برنامج الدعم النقدى كرامة وأكدت على استمرار تقديم الدعم لهذه القضية التى بدأت بالتوعية والتقبل والدمج.