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الشيخ محمود التهامى يبدأ وصلته بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين، وصلته بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب، وسط تواجد الآلاف من أتباع الطرق الصوفية والمحتفلين بالليلة الختامية لمولد السيدة.

 

تستمر وصلة التهامى حتى الساعات الأولى من صباح غدا الأربعاء، حيث صعد الشيخ على المسرح الملاصق لمسجد السيدة زينب.

 

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كانت وزارة الأوقاف أصدرت تعليماتها بضرورة الحفاظ على المسجد ومنع الاختلاط داخله، وكذلك منع الأكل والحفاظ على نظافته، وذلك بتكثيف حملات التفتيش من ديوان عام الوزارة، للتأكد من تنفيذ تعليماتها.

 

 

 

 

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