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محافظ الجيزة يشهد الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بمسجد أسد بن الفرات بالدقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة احتفالية مديرية أوقاف الجيزة بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج، وذلك بمسجد أسد بن الفرات بشارع التحرير بحى الدقى.

 

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بدأ الاحتفال بقراءة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة عن الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج ألقاها وكيل مديرية الأوقاف واختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية.

 

رافق المحافظ اللواء محمد رأفت همام السكرتير العام للمحافظة، واللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والدكتور محمد نور عثمان مدير مديرية أوقاف الجيزة واللواء جمال عبدالرشيد رئيس مدينة الجيزة واللواء إيهاب رشاد رئيس حى الدقى وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وأهالى المنطقة.

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