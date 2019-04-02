شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن، إنه خلال 10 أيام تم تقديم 3700 طلب من أشخاص مدمنين للعلاج، منهم 3500 موظف إدارى بالدولة، وسيتم تقديم العلاج لهم سرا وبشكل مجانى، مؤكدا: أن كل موظف يتقدم للعلاج لن يقع تحت طائلة القانون الفصل من الوظيفة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى والإعلامية خلود زهران، أن الصندوق بدأ العمل فى 8 وزارات خلال الشهرين الماضيين وجر الكشف على أكثر من 8 آلاف موظف، وتبين أن هناك 279 حالة إيجابية تم اتخاذ إجراءات رادعة ضدهم.
كانت هذه تفاصيل خبر التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.