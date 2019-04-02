شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن، إنه خلال 10 أيام تم تقديم 3700 طلب من أشخاص مدمنين للعلاج، منهم 3500 موظف إدارى بالدولة، وسيتم تقديم العلاج لهم سرا وبشكل مجانى، مؤكدا: أن كل موظف يتقدم للعلاج لن يقع تحت طائلة القانون الفصل من الوظيفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى والإعلامية خلود زهران، أن الصندوق بدأ العمل فى 8 وزارات خلال الشهرين الماضيين وجر الكشف على أكثر من 8 آلاف موظف، وتبين أن هناك 279 حالة إيجابية تم اتخاذ إجراءات رادعة ضدهم.

Advertisements