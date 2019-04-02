شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: عقوبات رادعة وغرامات تصل لـ 2 مليون جنيه للتاجر المخالف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال اللواء راضى عبد المعطى ، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن تصديق الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك يضع المحاور والآليات اللازمة لتنفيذ القانون على ارض الواقع.

وأضاف عبد المعطى ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع خالد أبو بكر ولبنى عسل، أن الدولة المصرية تأخذ توجهاً يهتم بالمواطن وبحقوقه وتلبية احتياجاته، موضحاً أن القانون واللائحة يضعان ضوابط كثيرة وعديدة.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن القانون واللائحة التنفيذية تم وضعهما لضبط المنظومة الاستهلاكية فى صالح المستهلك والتاجر الأمين، لأن العقوبات ضد التاجر المخالف فقط، موضحاً أن الآليات والضوابط أهمها إلزام التاجر والمورد ومقدم الخدمة بالإعلان عن سعر السلعة لأهمية إعلان المستهلك بطبيعة السلعة وكل مكوناتها ، كما الزم القانون التاجر والمورد ومقدم الخدمة بأن يعطى المستهلك فاتورة شاملة دون أن يحصل على مقابل، مشدداً على أن العقوبات فى القانون رادعة ، وقد تصل للحبس وغرامة 2 مليون جنيه.

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