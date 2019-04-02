شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: نعمل على زيادة المعروض من السلع وتخفيض السعر من خلال أسواق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إبراهيم العشماوى مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه معنى بضبط الأسواق، فيما يتعلق بالزيادة فى المعروض من السلع ليس الطعام والشراب فقط، ولكن كافة أنواع السلع.

وأضاف العشماوى ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع خالد أبو بكر ولبنى عسل، أن توجيهات الرئيس السيسى ، تتعلق بكيفية ضبط الأسواق ورفع كفاءة السوق، حتى لا يكون هناك تضخم فى الزيادة السعرية فى المعروض من المنتجات ، وهو لا يأتى إلا ببنية تحتية قوية.

Advertisements

وأشار"العشماوى"، إلى أن اجتماع أمس تطرق إلى إنشاء 4 أسواق جديدة، أى 50 فدان، والسوق الواحد يقدر بـ 500 مليون إلى 1 مليار، أى ضخ مشروعات كبيرة تفيد المواطن، وتقلل من التضخم وتزود المعروض من السلع، بالإضافة إلى تقليل الفاقد وحلقات التداول للسلع ورفع الوسطاء من منظومة التداول، لينعكس بالإيجاب على المستهلك.

ولفت مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن الرئيس السيسى ، وجّه بأن يتم إنشاء الأسواق من 12 إلى 18 شهراً، موضحاً أن يكون أحدهم فى الوجه البحرى وأخر فى الصعيد وأخر فى منطقة قناة السويس وأخر فى دلتا مصر.