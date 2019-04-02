3 يونيو.. الحكم في قضية رشوة رئيس حي الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 17 والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، حجز قضية رشوة رئيس حي الدقي، للحكم بجلسة 3 يونيو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال عبداللاه، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي ومحمد بسيوني، وحضور مهاب الصياد ممثل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح مصطفى.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول "نادر سعد" تقاضي مبلغ 250 ألف جنيه، ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبد العزيز، وتبلغ قيمتها 2 مليون جنيه من مالكي العقار مقابل تغاضيه عن البناء المخالف، والذي تزيد قيمته عن 10 مليون جنيه.

وأوضح أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، أن المتهم رئيس حي الدقي، طلب من المتهمين الثالث والخامس بواسطة المتهم السادس والسابع مبلغ وقدرة نصف مليون جنية وشقة سكنية بمبلغ يقل عن ثمنها الأصلي بمليون وسبعمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة.