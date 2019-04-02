تجديد حبس 5 متهمين بحادث محطة مصر وانقلاب سيارة ترحيلات".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

هتك الأمانة.. سائق أكتوبر اعتدى على طفل مستأجره

لم يتردد أب في الاتفاق مع سائق خاص ليتولى مسؤولية توصيل طفله من المنزل إلى المدرسة والعكس، ظن أنه يحمي فلذة كبده من المشكلات والمخاطر ولم يدر بخلده بما سيتعرض له نجله على يد السائق.

بعد انتهاء يوم دراسي طويل، عاد الطفل الذي لا يتعدى الـ8 سنوات إلى منزله بحالة غير جيدة فبادر والده بسؤاله فجاء الرد صادما أخبره بأن السائق جرده من ملابسه وارتكب فعلا مشينا.

استشاط الأب سوري الجنسية غضبا، أسرع إلى قسم شرطة ثان أكتوبر، وطلب مقابلة العقيد فوزي عامر مفتش القطاع، وروى له تفاصيل المأساة مناشدا إياه: "عاوز حقي ابني".

تحريات لكشف ملابسات انتحار محامٍ شنقا في أوسيم

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة محامي مشنوقا بمركز أوسيم.

تلقى مأمور قسم شرطة أوسيم إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل منزله بقرية برطس.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ، وعُرر على جثة محامي في العقد الثالث من العمر مشنوقا، يرتدي كامل ملابسه، واستمع رجال المباحث لأقوال أسرته للوقوف على ملابسات الواقعة.

"كاب وأفرول وسيارة فارهة".. تفاصيل سقوط عاطل انتحل صفة ضابط بالجيزة

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة الجيزة، القبض على عاطل هارب من قضيتي تبديد؛ لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة، والنصب على المواطنين وحصوله منهم على مبالغ مالية مقابل إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات أعمال مقاولات ومناقصات وإسناد أعمال من هيئة المجتمعات العمرانية.

وردت معلومات للعميد ضياء فاروق، مدير مكافحة جرائم الأموال العامة بالقطاع، بانتحال أحد الأشخاص صفة ضابط شرطة باسم المقدم (محمد.ج.ا)، يقوم بإيهام ضحاياه بقدرته على إنهاء إجراءات أعمال مقاولات ومناقصات وإسناد أعمال من هيئة المجتمعات العمرانية، وإقناع المجني عليهم بأنه على صلة وعلاقات متشعبة بكبار المسؤولين بالدولة من خلال موقعه الوظيفي.

تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك" لشهر يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك" لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل، لسماع المرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني، وعضوية المستشارين على أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وأمانة سر ممدوح غريب.

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وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

"قضايا الدولة" تحصل على حكم يعيد لمحافظة الفيوم 27 فدانا

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من محكمة القضاء الإداري بالفيوم، برفض دعوى ضد محافظ الفيوم ما جنب المحافظة التنازل عن أكثر من 27 فدان لصالح صاحب شركة.

وصرح المستشار سامح سيد، المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة في بيان اليوم الثلاثاء، أن وقائع القضية ترجع إلى إقامة الممثل القانوني لشركة التيسير المصرية لإنتاج البيض الدعوى المشار إليها ضد محافظ الفيوم وآخر بصفتهما، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فسخ العقد وسحب الأرض موضوع النزاع، وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار وأحقية المدعي في تعويض بمبلغ مليون جنيه.

مصرع شرطي وإصابة 6 سجناء في انقلاب سيارة ترحيلات بالجيزة

لقي أمين شرطة مصرعه وأصيب 6 سجناء؛ إثر انقلاب سيارة ترحيلات بطريق المريوطية في محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء.

تلقى اللواء عماد حمدي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ترحيلات في نطاق دائرة قسم شرطة أبو النمرس.

تجديد حبس 5 متهمين جدد بقضية "حادث محطة مصر"

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 5 متهمين جدد 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بقضية حادث محطة مصر.

المتهمون الصادر بحقهم القرار، هم؛ مدير تشغيل القطارات بمحطة مصر، ناظر حوش أبو غاطس، ملاحظ مناورة أبو عاطس، اثنين من ملاحظي تشغيل قطارات أبو غاطس.

تأجيل إعادة محاكمة 35 متهمًا في قضية "فض اعتصام رابعة" لـ 8 مايو

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 35 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا "فض اعتصام رابعة العدوية"، لـجلسة 8 مايو.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت، ووليد رشاد.

وقضت المحكمة في وقت سابق بالإعدام شنقًا لـ 75 متهمًا من بينهم محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع، وباسم عودة وآخرين، وقضت بأحكام بالمشدد لباقي المتهمين.

خرج لإحضار زوجته فقتله أربعة أشخاص وسرقوا الجرار في الدقهلية

ضبطت الأجهزة الأمنية مرتكبي واقعة سرقة جرار زراعي كرهاً عن قائده والتعدي عليه بالضرب، وقتله باستخدام الأسلحة النارية.

تبلغ لمركز شرطة تمي الأمديد بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة مزارع "63 سنة، مقيم بناحية عزبة الجبالي دائرة المركز" بقطعة أرض زراعية بذات الناحية موثوق اليدين والقدمين ووجود آثار كدمات بالوجه والرأس، وما قرره ابنه بخروج والده مستقلاً جرار زراعي ملكه في طريقه لإحضار زوجته من إحدى القرى بدائرة المركز، إلا أنه لم يصل إليها وعلم من الأهالي بمقتله وعدم تواجد الجرار.