خان الأمانة.. سائق أكتوبر اعتدى على طفل مستأجره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يتردد أب في الاتفاق مع سائق خاص ليتولى مسؤولية توصيل طفله من المنزل إلى المدرسة والعكس، ظن أنه يحمي فلذة كبده من المشكلات والمخاطر ولم يدر بخلده بما سيتعرض له نجله على يد السائق.

بعد انتهاء يوم دراسي طويل، عاد الطفل الذي لا يتعدى الـ8 سنوات إلى منزله بحالة غير جيدة فبادر والده بسؤاله فجاء الرد صادما أخبره بأن السائق جرده من ملابسه وارتكب فعلا مشينا.

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استشاط الأب سوري الجنسية غضبا، أسرع إلى قسم شرطة ثان أكتوبر، وطلب مقابلة العقيد فوزي عامر مفتش القطاع، وروى له تفاصيل المأساة مناشدا إياه: "عاوز حقي ابني".

عقد مفتش المباحث اجتمعا مع ضباط فرقة أكتوبر موجها بسرعة فحص البلاغ وتكثيف التحريات حول السائق المشكو في حقه، وتمكنت مأمورية قادها الرائد محمد داوود رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر من ضبطه وأقر بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق.