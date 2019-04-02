ندوات تثقيفية وقوافل طبية.. "مستقبل وطن" يواصل فعالياته بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

واصل حزب مستقبل وطن، أنشطته وفعالياته الخدمية بجميع المحافظات خلال الأيام الماضية.

نظم الحزب بمحافظة القاهرة، مؤتمرًا لحث المواطنين على أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجوار مجلس مدبنة الشروق.

ونظم الحزب بمحافظة الجيزة، عدة مؤتمرات جماهيرية حول أهمية التعديلات الدستورية بمراكز "الحوامدية والبدرشين وأوسيم".

كما نظم الحزب بالقليوبية، عدة ندوات تثقيفية لاستعراض المواد المقرر تعديلها بالدستور بـ"قرية القلج، والجبل الأصفر بمركز الخانكة، ومجمع خدمات ببنها".

ونظم الحزب بالإسكندرية، عدة ندوات تثقيفية حول أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمانطق "المنتزه، وكرموز، وباب شرق، وسيدي جابر".

كما نظم الحزب بالغربية، مؤتمرا حول أهمية مشاركة الطبقة العمالية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر شركة الدلتا للغزل والنسيج بمدينة طنطا بمشاركة قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب.

ونظم الحزب بالشرقية، عدة مؤتمرات جماهيرية حول أهمية التعديلات الدستورية بمراكز "قورين والحسينية، وفاقوس، وبلبيس، وكفر صقر".

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ونظم الحزب بدمياط، احتفالية لتكريم بعض الأطفال الأيتام وذوي الإعاقة وتوزيع الجوائز المادية والهدايا عليهم بقرية جمصة بمركز كفر البطيخ.

ونظم الحزب بالفيوم، مؤتمرا جماهيريا بالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية حول أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالحديقة الدولية بمدينة الفيوم.

كما نظم الحزب بالوادي الجديد، ندوتين حول أهمية التعديلات الدستورية بـ"مقر جمعية تنمية المجتمع بمركز بلاط، إحدي القاعات بمدينة موط بمركز الداخلة.

ونظم الحزب بالمنيا، مؤتمرين جماهيريين حول استعراض بعض مواد الدستور بمقر تعديلها بـ"قرية بدرمان بمركز دير مواس، وقاعة حوري بمدينة بني مزار".

كما نظم الحزب بمحافظة سوهاج، عدة ندوات تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية بقرى "الجريدات بمركز طها، والحوفه بمركز جرجا، والباسكيه بمركز البلبينا، وبني مزار مركز شندويل، والعمره بمركز سوهاج، والسلاموني بمركز أخميم".

ونظم الحزب بالأقصر، قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بمنطقة منشاة العماري بمدينةالأقصر، فضلا عن تنظيم ندورة تثقيفية حول أهمية المشاركة في الحياة الحزبية والسياسية بقاعة الملكة بمدينة أرمنت.

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