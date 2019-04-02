محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر: يبدأ غدًا الأربعاء، سحب كراسات شروط حجز 2108 قطع أراض بمشروع "الإسكان الاجتماعي"، بمساحات تتراوح بين 209 و287 مترًا، بنظام القرعة العلنية في 8 مدن جديدة، ويستمر حتى يوم 18 إبريل الجاري. وينشر الخليج 365 أماكن قطع الأراضي المطروحة وسعر المتر بكل مدينة في "الفيديوجرافيك" التالي:

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كانت هذه تفاصيل خبر أول قسط بعد سنة.. ننشر أسعار أراضي الإسكان في 8 مدن جديدة (فيديوجرافيك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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