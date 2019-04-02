فرج عامر يعتزم التقدم بتعديل لقانون الخدمة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

أعلن المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عزمه التقدم بمشروع قانون بشأن تعديل قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973، ليكون أداة لتأهيل الفتاة للالتحاق بسوق العمل.

وأشار عامر -في بيان اليوم- إلى أن هذا التعديل سيكون الهدف منه تحقيق مزيد من المشاركة السياسية للمرأة وإشراك المرأة في سوق العمل، وأيضا الاستفادة من طاقات الشباب، كما تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، حيث تشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية.

وأوضح أنه سيتقدم بهذه التعديلات في أولى جلسات لانعقاد البرلمان، لاسيما أن هناك اهتماما من القيادة السياسية وأيضا البرلمان بهذا الشأن.