"الوطنية للتدريب" تضيء مبانيها باللون الأزرق دعمًا لمرضى التوحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أضاءت الأكاديمية الوطنية للتدريب، مبانيها باللون الأزرق، اليوم الثلاثاء، دعمًا لحملة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد.

ودعت المبادرة العالم لارتداء الملابس الزرقاء واستخدام الإضاءات الزرقاء لدعم مرضى التوحد، ومن ضمن الأماكن التي سيتم إضاءتها أيضاً باللون الأزرق الأهرامات ومعبد الكرنك ودار الأوبرا المصرية.

الجدير بالذكر أن مبادرة "لايت إيت أب بلو"، يتشارك فيها العديد من المؤسسات العالمية وقد اتخذت من اللون الأزرق رمزًا لهم.

كانت الأمم المتحدة أقرت في 18 ديسمبر 2007 قرارًا بتخصيص 2 أبريل يومًا للتوحد للفت انتباه العالم إلى إصابة عشرات الملايين به، واعتباره أزمة صحية عالمية متنامية.