المئات يتوافدون على "السيدة زينب" لإحياء الليلة الختامية للمولد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
تصوير - محمد حسام الدين:
توافد المئات من المريدين على ميدان السيدة زينب، مساء الثلاثاء؛ للاحتفال بالليلة الختامية لمولدها، والتي يحييها في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، الشيخ ياسين التهامي عميد المنشدين.
وشهدت منطقة السيدة زينب، إجراءات أمنية مكثفة من قبل وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة؛ استعدادًا لليلة الختامية لمولد السيدة.
ووضعت قوات الأمن بوابات أمنية على مداخل ومخارج منطقة السيدة زينب، تحسبا لتمرير أي أشياء خارجة داخل المولد.
ومن المقرر، أن يحيي الليلة الختامية لمولد السيدة زينب، الشيخ جمال سالم، ويختتمها محمود التهامي نقيب المنشدين.
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