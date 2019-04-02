التعديلات الدستورية تتصدر نشاط "مستقبل وطن" بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

واصل حزب مستقبل وطن، أنشطته وفعالياته الخدمية بجميع المحافظات، خلال الأيام الماضية.

نظم الحزب بمحافظة القليوبية -أمس الاثنين- ندوات تثقيفية حول أهمية المشاركة في الاستفاء على التعديلات الدستورية بـ"قرية جزية الأحرار دائرة مركز طوخ ـ قرية سندبيس دائرة مركز القناطر الخيرية ـ قرية كفر الولجة دئارة مركز كفر شكر ـ إحدى القاعات بدائرة قسم أول شبرا الخيمة ـ قرية سندورة دائرة مركز الخانكة" فضلا عن تنظيم معرض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بقرية طنان مركز قليوب.

ونظم الحزب بمحافظة مطروح، ندوة حول أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر جمعية الشبان المسلمين بمدينة مرسى مطروح، فضلا عن تنظيم قافلة طيبة بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بقرية النصر بمدينة مرسى مطروح.

ونظم الحزب بمحافظة الغربية، دروات تثقيفية حول أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بـ"مقر الحزب بمدينة المحلة الكبرى، إحدى القاعات بمركز قطور".

كما نظم الحزب بمحافظة الدقهلية، مؤتمر جماهيري حاشد حول أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بقاعة كرنفال بمدينة السنبلاوين بمركز السنبلاوين، فضلا عن تنظيم ندوات تثقيفية في ذات الإطار بـ" مركز شباب منشاة الأخوة بمركز أجا، مقر الحزب بمركز المنزلة، قرية قرفيرة مركز السنبلاوين".

ونظم الحزب بمحافظة بني سويف، مؤتمر جماهيري حول أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر ورش كوم أبوراضي التابعة لهيئة السكة الحديد بمركز الوسطى.

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ونظم الحزب بمحافظة الفيوم، دورتين تثقيفيتين حول أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بـ"قرية ترسا مركز سنورس، بقاعة نقابة المهندسين بمدينة الفيوم".

ونظم الحزب بمحافظة المنيا، دورتين تثقيفيتين حول أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بـ"قرية البرجاية مركز المنيا، قاعة استاد مركز مطاي".

ونظم الحزب بمحافظة أسيوط، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات بمركز أبنوب، فضلا عن تنظيم ندوات تثقيفية حول أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بـ"مقر الحزب بمدينة أسيوط، قرية ساو بمركز ديروط، قرية بني شقير بمركز منفلوط".

كما نظم الحزب، بمحافظة الوادي الجديد، ندوة حول أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بـ"مركز شباب حي الزهور، مركز الخارجة، جمعية تنمية المجتمع بقرية الشيخ والي مركز الداخلة".

ونظم الحزب بمحافظة سوهاج، ندوة حول أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بـ"قاعة الوحدة المحلية بمدينة جرجا، فضلا عن افتتاح منفذ لبيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة بمدينة جهينة وحتى عبد الفطر المبارك، كما تم تنظيم دورة لكرة القدم لعدد من الفرق ممثلة عن قرى مركزالعسيرات تم خلالها توزيع جوائز مادية على الفائزين.

ونظم الحزب بمحافظة الأقصر، ندوة حول أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بقرية توماس بمركز إسنا.