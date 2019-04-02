التليفزيون الفرنسي يشكر "الاستعلامات" على تسهيل عمل المراسلين الأجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

تلقى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، رسالة شكر من التلفزيون الفرنسي الحكومي "France2" على الجهود والتسهيلات الإعلامية التي قدمها المركز الصحفي للمراسلين الأجانب أثناء زيارتهم لمصر خلال الشهرين الماضيين؛ لإعداد حلقتين عن الملك رمسيس الثاني وحلقة خاصة عن الملك توت عنخ أمون.

وتعد قناة التلفزيون الفرنسي من أبرز الشركاء لمعرض توت عنخ أمون "كنوز الفرعون الذهبي".

وقال بيان لهيئة الاستعلامات، إن احتفال التلفزيون الفرنسي بالحضارة الفرعونية يأتي في ظل الاكتشافات الأثرية في الأونة الأخيرة واهتمام دول العالم بإبراز تلك الاكتشافات، حيث بلغ عدد الوفود الإعلامية الزائرة لمصر في العام الماضي 250 وفداً يمثلون قنوات تلفزيونية وشركات انتاج عالمية من مختلف دول العالم وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان والصين والولايات المتحدة الأمريكية.