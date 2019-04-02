أخبار مصر | جناح الأزهر مقصد الشباب والطلاب في معرض الإسكندرية للكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جناح الأزهر مقصد الشباب والطلاب في معرض الإسكندرية للكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد جناح الأزهر الشريف، بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء، إقبالًا كبيرًا من جمهور المعرض، خاصة من طلاب المدارس والجامعات، لما يتميز به الجناح من تنوع في الإصدارات والفعاليات والأنشطة التي ينظمها على مدار اليوم، إضافة لركن الفتوى، الذي يجيب على تساؤلات الزوار الدينية، ويمدهم بالفتوى والعلم الشرعي الصحيح.

ونظم ركن قطاع المعاهد الأزهرية العديد من المسابقات التي حظيت بتفاعل كبير من الزوار، وتم تقديم هدايا للفائزين تنوعت ما بين مصاحف قرآنية ونسخ من مجلة الأزهر التي شهدت نقلة نوعية في طبيعة الموضوعات والقضايا التي تتناولها، ما مكنها من احتلال المرتبة الأولى بين جميع المجلات المصرية، على اختلاف تخصصاتها، من حيث الانتشار والتوزيع.

ويُشارِك الأزهر الشريف – للعام الثاني على التوالي ــ بجناحٍ خاصٍّ، في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الخامسة عشرة، ويشمل الجناح عِدّة أركان، منها: مجمع البحوث الإسلامية، وركن الفتوى، وركن قطاع المعاهد الأزهرية، وركن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وركن مركز الأزهر للترجمة، وركن مكتبة الأزهر، وركن هيئة كبار العلماء، وركن الرواق الأزهري، ويقع الجناح بجانب القبة السماوية، بمكتبة الإسكندرية.