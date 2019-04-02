أخبار مصر | بطل الجمهورية.. هزم "التوحد" بألعاب القوى وتحدى الإصابة بالرياضة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بطل الجمهورية.. هزم "التوحد" بألعاب القوى وتحدى الإصابة بالرياضة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عينان تملؤهما البراءة والطموح معًا، عانى صغيرًا من نقص في الأكسجين أثناء الولادة، فحدث له بؤرة صرعية في المخ، ولكنه أصبح بطلًا، يعشق الرياضة ويراها متعة لا يمكن أن تستمر الحياة بدونها.

محمد، بطل الجمهورية في ألعاب القوى، حصل على العديد من الميداليات في بطولات الجمهورية والتميز، فكان يجري لمسافات بعيدة.

تقول والدته، إنها بدأت رحلة علاجها له منذ الشهر الثالث، فكان نموه طبيعيًا، إلى أن لاحظت في عمر سنتين أنه مختلف عن باقي الأطفال، حيث كانت لديه صعوبة في اللغة واستجابته للأشياء غير عادية، ويعاني من الصراخ المستمر، فكانت والدته ليست على دراية كاملة لما يحدث له، فذهبت به إلى أخصائيين تخاطب ومهارات، إلى أن اكتشفت أنه مصاب بالتوحد.

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دخل مدرسة الدمج، ولم يكمل بها بسبب موقف تعرض له في المدرسة من إحدى المدرسات، فرفض الذهاب، واتجه لمدرسة تربية فكرية لتعليمه المهارات الحياتية.

"أكتر حاجة فرقت معانا هي الرياضة"، هكذا عبرت والدة محمد عن امتنانها للرياضة التي بدلت حاله، فخرج من مجتمع البيت والأسرة، وأصبح لديه أصحاب، وأصبح النادي بالنسبه له شئ ضروريًا، ويسأل عنه كل يوم، بالإضافة إلى حبه الشديد لمدربه.

يستيقظ في السابعة صباحًا، فحياته روتينية، وينزل للمدرسة، ثم يذهب إلى النادي بعد ذلك.

"أنا بطل.. أنا هسافر"، هكذا عبر محمد عن أمنيته، فيتمنى أن يكون بطلًا عالميًا، ويسافر خارج مصر، واتخذ من لاعب الكرة المصري محمد صلاح مثلًا أعلى.