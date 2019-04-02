شكرا لقرائتكم خبر عن «الوفد»: حملة الكشف المبكر عن بعض الأمراض في المدارس تحافظ على الأجيال المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق تهامي، سكرتير مساعد حزب الوفد، إن حملة الكشف المبكر عن بعض الأمراض في المدارس تحافظ على الأجيال المقبلة، وتتضمن تنفيذ رؤية مصر المستقبلية.

وأضاف تهامي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، قائلا: «حملة الكشف المبكر عن التقزم والسمنة والأنيميا هدفها الحفاظ على صحة الأجيال القادمة حتى نتمكن من رؤية مصر 2030».

وتابع سكرتير مساعد حزب الوفد: «الكشف المبكر يضمن العلاج الاستباقي، ولا يجب أن ننتظر الإصابة بالمرض لعلاجه»، مشيرا إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات خاصة بالحملة تستمر للسنوات المقبلة، لسهولة التعرف على التاريخ الصحي لكل فرد.